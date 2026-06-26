SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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Satelliteninternet 26.06.2026 10:04:00

Musks Satelliteninternet Starlink versorgt Erdbebengebiet in Venezuela mit Internet - SpaceX-Aktie im Minus

Musks Satelliteninternet Starlink versorgt Erdbebengebiet in Venezuela mit Internet - SpaceX-Aktie im Minus

Tech-Unternehmer Elon Musk unterstützt das Erdbebengebiet in Venezuela mit seinem Satelliteninternet-Dienst Starlink.

Bestehenden wie neuen Kunden werde das Kommunikationsnetz in der betroffenen Region bis zum 25. Juli kostenfrei zur Verfügung gestellt, teilte Starlink am Donnerstag (Ortszeit) auf X mit. Gleichzeitig arbeite die Firma daran, Starlink-Terminals zügig bereitzustellen und die Verbindung in den am stärksten betroffenen Gebieten wiederherzustellen.

Venezuelas geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez bedankte sich auf X für die Unterstützung.

Zwei schwere, kurz aufeinanderfolgende Beben hatten am Mittwoch den Norden und das Zentrum des südamerikanischen Landes erschüttert und dabei ganze Wohnblöcke in Trümmer gelegt. Laut der venezolanischen Regierung wurden bislang 235 Tote gezählt. Befürchtet wird, dass weiter Tausende Menschen verschüttet sind.

Die SpaceX zeigt sich im vorbörslichen US-Handel zeitweise mit Verlusten von 1,22 Prozent auf 151,13 US-Dollar.

/juw/DP/jha

CARACAS (dpa-AFX)

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Bildquelle: Kevork Djansezian/Getty Images

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