Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.09.2026 06:00:03
Musk’s secretive backer builds $40bn SpaceX stake
Low-profile venture capital firm Vy Capital has emerged as one of the rocket maker’s largest shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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