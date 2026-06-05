Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.06.2026 06:00:26
Musk’s SpaceX lines up retail investors for record IPO allocation
Up to a quarter of the rocket builder’s $75bn float will be set aside for individual investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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