Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
11.06.2026 21:45:17
Musk’s SpaceX raises $75bn in world’s biggest IPO
Rockets-to-AI group priced its 555.6mn shares at $135 a piece ahead of highly anticipated Wall Street debutWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!