Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
20.05.2026 23:10:59
Musk’s SpaceX Reveals Its Finances for the First Time as It Readies for IPO
Mr. Musk’s rocket and satellite maker disclosed its financial performance for the first time, as it prepares to go public in what is set to be one of the largest offerings to date.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|361,40
|0,88%