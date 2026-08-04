Musk’s SpaceX unnerves investors with lavish AI spending plans

Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.08.2026 22:43:00
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Elon Musk’s company outperformed analyst expectations in second quarter but shares dropped as much as 8%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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