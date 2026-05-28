Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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28.05.2026 21:17:18
Musk’s tweet undermines SpaceX’s claims about Anthropic data centre deal
Billionaire says the arrangement, described in IPO filings as a three-year agreement, only lasts for 180 daysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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