Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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23.04.2026 14:13:35
Muss extra gebucht werden: Lufthansa streicht kostenfreien Handgepäckkoffer mit neuem Tarif
Die Lufthansa führt mit "Economy Basic" einen neuen Einstiegstarif ein. Damit nähert sich die Airline vielen Billigfliegern an. Für die Passagiere fällt dann ein bisher gebührenfreies Gepäckstück weg.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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