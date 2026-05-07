Mustang Bio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mustang Bio präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mustang Bio ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at