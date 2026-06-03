Mustang Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mustang Energy hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mustang Energy ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at