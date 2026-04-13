Mustang Minerals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mustang Minerals stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at