Musterfeststellungsklage gegen VW: Prozess startet in Braunschweig

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Gut vier Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals beginnt am Montag (10.00 Uhr) ein Mammutprozess zwischen klagenden Kunden und dem Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern. Dabei wird das neue Instrument der Musterfeststellungsklage angewandt, in diesem Fall ziehen Verbraucherschützer stellvertretend für einzelne Betroffene vor Gericht. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) setzt sich für einzelne Dieselfahrer ein - er tritt am Oberlandesgericht Braunschweig daher als Musterkläger auf.

Die erste mündliche Verhandlung in dem Verfahren verlegten die Richter wegen des erwarteten großen Andrangs in die Braunschweiger Stadthalle. Etwa 470 000 Dieselkunden haben sich der Musterklage angeschlossen. Der Vorstand des vzbv, Klaus Müller, sieht sie im Recht: "Unserer Meinung nach hat Volkswagen betrogen und muss deshalb zur Rechenschaft gezogen werden." VW (Volkswagen (VW) vz) argumentiert dagegen: "Aus unserer Sicht haben die Kunden keinen Schaden erlitten, da alle Fahrzeuge im Verkehr genutzt werden können und sicher sind."/jap/DP/jha