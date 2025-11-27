MustGrow Biologics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MustGrow Biologics gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MustGrow Biologics ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at