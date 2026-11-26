MustGrow Biologics präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

MustGrow Biologics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,39 Prozent auf 0,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at