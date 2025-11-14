Musti Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Musti Group veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Musti Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127,3 Millionen EUR im Vergleich zu 111,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at