Musti Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Musti Group hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 EUR, nach 0,080 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 41,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 237,8 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 140,0 Millionen EUR.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 EUR. Im Vorjahr hatten 0,200 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Musti Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 508,86 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 560,57 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at