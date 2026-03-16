Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|Wachstumsziel
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16.03.2026 08:24:00
Mutares-Aktie: Beteiligungsgesellschaft steigert Gewinn und setzt weiter auf Wachstum
Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse von 5,3 Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte deutlich von rund 117 Millionen Euro im Vorjahr auf 733,5 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern jedoch mehr erwartet.
Das insbesondere um Einflüsse aus Veränderungen des Portfolios bereinigten operative Ergebnis (Ebitda) lag bei minus 27,8 Millionen Euro nach einem Verlust von 85,4 Millionen Euro im Vorjahr. Dies war dem Unternehmen zufolge vor allem von den Zukäufen geprägt, allen voran Buderus. Unter dem Strich wurde ein Holding-Gewinn von 130,4 Millionen Euro verzeichnet nach 108,3 Millionen Euro im Vorjahr.
Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate geht es für die Mutares-Aktie zeitweise um 3,11 Prozent nach oben auf 29,80 Euro.
/err/nas
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MÜNCHEN (dpa-AFX)
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