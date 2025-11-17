Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|Auf Talfahrt
|
17.11.2025 12:32:39
Mutares-Aktie fällt deutlich - Beteiligung Steyr Mortors streicht Prognose zusammen
Der Mutares-Kurs fiel via XETRA zeitweise bis auf 23,85 Euro und damit auf ein Tief seit August. Zuletzt berappelten sich die Papiere zwar etwas und notierten noch 7,58 Prozent tiefer bei 25,55 Euro. Damit notieren die Anteilsscheine nun tiefer als vor der Veröffentlichung von Neunmonatszahlen, die vergangenen Donnerstag zunächst einen Erholungsversuch ausgelöst hatten.
Für die Aktien von Steyr Motors ging es in Wien um 7,33 Prozent auf 43,00 Euro abwärts. Wegen "Verzögerungen bei einigen Aufträgen von internationalen Regierungskunden" musste das Unternehmen am Montag seinen Jahresausblick deutlich kappen.
Im Frühjahr hatte Rüstungsfantasie die Steyr-Motor-Aktien kurzzeitig stark nach oben getrieben, der Hype ebbte aber rasch wieder ab. Mutares hat seither die Beteiligung deutlich reduziert, was dem Unternehmen reichlich Geld zufließen ließ.
/mis/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Mutaresmehr Analysen
|13.11.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Mutares Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|30.04.25
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.11.24
|Mutares Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
