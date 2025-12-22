Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
22.12.2025
Mutares-Aktie: Gas Solutions-Zukauf soll 2026 abgeschlossen werden
Gas Solutions habe im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro erzielt, teilte das SDAX-Unternehmen am Montag mit. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Der Zukauf soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.
Mit der Übernahme will Mutares sein Portfolio in den Bereichen Energiewende und Marinetechnologie stärken. Gas Solutions bietet Systeme und Lösungen für die gesamte Gas-Wertschöpfungskette an.
MÜNCHEN (dpa-AFX)
