Mutares Aktie

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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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Starker Bericht 14.10.2026 12:44:00

Mutares-Aktie im Fokus: NGS sorgt für Impulse, 50-Tage-Linie als Widerstand

Mutares-Aktie im Fokus: NGS sorgt für Impulse, 50-Tage-Linie als Widerstand

Die Aktie von Mutares hat am Mittwoch von einem starken Bericht der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) profitiert.

Zeitweise stieg das Papier der Beteiligungsgesellschaft im SDAX via XETRA um etwas mehr als 5 Prozent auf 25,50 Euro, und damit dicht unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Dort drehte sie jedoch wieder ab und legte zuletzt um 2,5 Prozent auf 24,85 Euro zu. Nun ist sie wieder zurück an der dort verlaufenden 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

Im bisherigen Jahresverlauf hat Mutares aktuell rund 17 Prozent eingebüßt und gehört damit zum schwächsten Drittel der 70 SDax-Werte.

Die Beteiligungsgesellschaft hatte am Morgen vor dem Börsenstart Rekordaufträge und ein beeindruckendes Wachstum der Tochter Nord Gas Solutions (NGS) bekannt gegeben. Sie prüft nun einen möglichen Börsengang, würde zugleich aber eine bedeutende Aktionärin bleiben wollen.

/ck/stk/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Fehler im Bericht aus 2023: Mutares reagiert sofort auf BaFin-Feststellung - Aktie höher

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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