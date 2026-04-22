Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kapitalmaßnahme 22.04.2026 15:44:38

Mutares-Aktie im Plus: Kapitalerhöhung abgeschlossen - frisches Kapital für US-Wachstum

Mutares-Aktie im Plus: Kapitalerhöhung abgeschlossen - frisches Kapital für US-Wachstum

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat ihre geplante Kapitalerhöhung abgeschlossen.

Zwischen dem 8. und 21. April wurden knapp 3,2 Millionen neue Aktien zu je 24,50 Euro angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Davon seien 96 Prozent gezeichnet worden. Zuvor hatte Mutares zudem bereits knapp 1,1 Millionen Aktien bei institutionellen Anleger platziert. Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung lag bei 105 Millionen Euro. Damit will Mutares vor allem das Geschäft in Nordamerika durch Zukäufe ausbauen.

Die Anfang April angekündigte Kapitalerhöhung hatte die Mutares-Anleger ziemlich verschreckt. Die Aktie rutschte nach Bekanntwerden der Nachricht zeitweise prozentual zweistellig ab. Ein in den Folgetagen unternommener Erholungsversuch verstetigte sich nicht. Stattdessen schloss die Aktie am Dienstagabend bei 24,65 Euro und damit nur knapp über dem Platzierungspreis.

Via XETRA notiert die Mutares-Aktie zeitweise 1,62 Prozent im Plus bei 25,05 Euro.

/lew/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Mutares-Aktie: Beteiligungsgesellschaft steigert Gewinn und setzt weiter auf Wachstum
Mutares-Aktie leichter: Abschlag bei Platzierung belastet Aktie
Mutares-Aktie höher: Milliarden-Transaktionen sollen Ergebnis treiben

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mutares

mehr Nachrichten