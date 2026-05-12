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WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

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Quartalszahlen 12.05.2026 16:25:39

Mutares-Aktie steigt: Konzern rechnet nach starken Zahlen mit kräftigem Umsatzsprung

Mutares-Aktie steigt: Konzern rechnet nach starken Zahlen mit kräftigem Umsatzsprung

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares blickt weiter optimistisch auf 2026 und die kommenden Jahre.

Der Auftakt in das Geschäftsjahr sei auf der Transaktionsseite bis zum Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag sehr vielversprechend gewesen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen in München mit. Der Vorstand bekräftigte die Prognose für das laufende Jahr und die Ziele bis 2030.

Demnach soll der Konzernumsatz 2026 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 40 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro bis 9,1 Milliarden Euro zulegen und der für die Aktionäre maßgebliche Jahresüberschuss der Mutares-Holding bei 165 bis 200 Millionen Euro liegen.

Bis 2030 peilt Mutares ein Wachstum pro Jahr von mindestens einem Viertel beim Konzernumsatz und beim Holding-Nettoergebnis an. In den ersten drei Monaten zog der Konzernerlös um zehn Prozent auf 1,68 Milliarden Euro an.

Die Mutares-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,57 Prozent fester bei 26,40 Euro.

/zb/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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