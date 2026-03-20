Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|Deal-Offensive
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20.03.2026 13:33:00
Mutares-Aktie tiefer: Milliarden-Transaktionen sollen Ergebnis treiben
So sollen im zweiten Jahresviertel auf der Verkaufsseite drei Abschlüsse in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense vorbereitet werden. In diesen beiden Bereichen sei das Interesse aufgrund der massiven Investitionen in die Energieinfrastruktur und der deutlich steigenden Verteidigungsbudgets besonders hoch, hieß es. Der Abschluss der Verkäufe von Conexus, Kalzip, inTime und Relobus würde unmittelbar bevorstehen.
Zugleich stünden fünf Abschlüsse auf der Kaufseite bevor, darunter der Geschäftsbereich Gas Solutions von Wärtsilä, das Fußbodengeschäft der Hamberger Industriewerke, das Engineering Thermoplastics (ETP) Geschäft von SABIC in Amerika und Europa. Diese drei Transaktionen alleine hätten einen jährlichen Umsatz von annähernd 2,5 Milliarden Euro.
Die Mutares-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,36 Prozent zu auf 27,75 Euro.
/mne/zb
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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