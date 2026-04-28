Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|Ausschüttung
|
28.04.2026 16:19:00
Mutares plant konstante Dividende - Aktie im Plus
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 2,00 Euro je Aktie vor und damit ebenso viel wie für 2024, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Diese sei als Mindestdividende zu verstehen. Sollten die Münchener sich in Zukunft von Unternehmensbeteiligungen trennen, die Ergebnis und Liquidität abwerfen, sollen die Anteilseigner mit einer zusätzlichen Ausschüttung am Erfolg beteiligt werden.
Die Hauptversammlung von Mutares soll am 3. Juli 2026 stattfinden.
Die Mutares-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,43 Prozent fester bei 24,90 Euro.
/lew/nas
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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