Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
|Übernahme
|
09.04.2026 15:11:39
Mutares sichert sich zwei Magna-Töchter - Aktie verliert
Das Unternehmen hat sich mit dem Autozulieferer Magna auf die Übernahme von dessen europäischem Autobeleuchtungsgeschäft und den Kauf des Bereichs Dachsysteme geeinigt, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Damit will Mutares seinen Geschäftsbereich Automotive & Mobility stärken.
Die beiden Geschäftsbereiche von Magna haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zusammen voraussichtlich einen Umsatz von rund 320 Millionen US-Dollar (274 Mio Euro) erzielt. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Den Abschluss des Geschäfts erwartet das im SDAX gelistete Unternehmen noch im zweiten Quartal.
Die Mutares-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,54 Prozent auf 25,65 Euro.
/err/stw
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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