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Magna Aktie

Magna für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011

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Übernahme 09.04.2026 15:11:39

Mutares sichert sich zwei Magna-Töchter - Aktie verliert

Mutares sichert sich zwei Magna-Töchter - Aktie verliert

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares verstärkt sich mit zwei Zukäufen.

Das Unternehmen hat sich mit dem Autozulieferer Magna auf die Übernahme von dessen europäischem Autobeleuchtungsgeschäft und den Kauf des Bereichs Dachsysteme geeinigt, wie es am Donnerstag in München mitteilte. Damit will Mutares seinen Geschäftsbereich Automotive & Mobility stärken.

Die beiden Geschäftsbereiche von Magna haben den Angaben zufolge im vergangenen Jahr zusammen voraussichtlich einen Umsatz von rund 320 Millionen US-Dollar (274 Mio Euro) erzielt. Zum Kaufpreis machte Mutares keine Angaben. Den Abschluss des Geschäfts erwartet das im SDAX gelistete Unternehmen noch im zweiten Quartal.

Die Mutares-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,54 Prozent auf 25,65 Euro.

/err/stw

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Weitere Links:

Mutares-Aktie: Beteiligungsgesellschaft steigert Gewinn und setzt weiter auf Wachstum
Mutares-Aktie leichter: Abschlag bei Platzierung belastet Aktie
Mutares-Aktie höher: Milliarden-Transaktionen sollen Ergebnis treiben

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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