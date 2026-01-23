Muthoot Capital Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Muthoot Capital Services hat am 21.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Muthoot Capital Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,63 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at