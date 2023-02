Muthoot Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Muthoot Finance ließ sich am 07.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Muthoot Finance die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,46 INR. Im Vorjahresviertel waren 25,63 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at