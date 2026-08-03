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03.08.2026 06:31:29
Muthoot Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Muthoot Finance stellte am 01.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69,72 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 50,22 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,08 Prozent auf 86,95 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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