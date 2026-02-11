Muthoot Microfin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Muthoot Microfin hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,73 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6,05 Milliarden INR gegenüber 5,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at