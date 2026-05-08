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08.05.2026 06:31:29
Muthoot Microfin vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Muthoot Microfin hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 4,24 INR gegenüber -23,540 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,39 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,56 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,16 INR. Im Vorjahr hatte Muthoot Microfin -13,290 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,73 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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