KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.10.2026 17:37:21
Mutige Wette oder Verzweiflungstat? : KI-Agenten sollen 2028 in BMW-Chefetage aufsteigen
Noch ist der Vorstand des BMW-Konzerns unter sich, wenn er über die Zukunft des Autobauers berät. Doch nicht mehr lange: Das Unternehmen plant, KI-Agenten einzubinden, und zwar auf höchster Ebene. Entscheidungen sollen so wesentlich schneller fallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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