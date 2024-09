Mutlu Yatirim Proje ve Gayrimenkul Gelistirme hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mutlu Yatirim Proje ve Gayrimenkul Gelistirme hat am 16.09.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,670 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100 Prozent auf 0,1 Millionen TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at