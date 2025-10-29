Mutlu Yatirim Proje ve Gayrimenkul Gelistirme: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mutlu Yatirim Proje ve Gayrimenkul Gelistirme präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,070 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,9 Millionen TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1157,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mutlu Yatirim Proje ve Gayrimenkul Gelistirme einen Umsatz von 0,1 Millionen TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at