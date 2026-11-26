BERLIN/KARLSRUHE (dpa-AFX) - Gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands beginnt am Donnerstag der Prozess in Berlin. Die Deutsch-Ukrainerin ist wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit vor dem Kammergericht angeklagt worden. Die oberste deutsche Anklagebehörde, die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, wirft der Frau vor, Informationen an einen Mitarbeiter und Geheimdienstagenten der russischen Botschaft in Berlin weitergegeben zu haben.

Die mutmaßliche Spionin soll dem Mann jahrelang Hinweise zu hochkarätigen Veranstaltungen gegeben und dafür gesorgt haben, dass er diese besuchen konnte. Nach dpa-Informationen handelte es sich bei dem Agenten um den stellvertretenden russischen Militärattaché. Er wurde aus Deutschland ausgewiesen.

Als prorussische Netzwerkerin war sie in Berlin schon länger bekannt

Die mutmaßliche Spionin lebte nach dpa-Informationen schon seit einigen Jahrzehnten in Deutschland. Zuletzt bot sie Marketing-Dienstleistungen an und war Vorsitzende eines Lobbyvereins. Als prorussische Netzwerkerin sei sie schon länger bekannt, hieß es bei der Festnahme im Januar aus Sicherheitskreisen. Im politischen Berlin war sie präsent und nahm an verschiedenen Veranstaltungen von Verbänden und Organisationen teil.

Die Frau habe zudem versucht, "Personen aus dem Bundesministerium der Verteidigung sowie aus der Rüstungsindustrie für ihre Zwecke zu gewinnen", so die Anklage. Sie soll aus Überzeugung gehandelt haben.

Die Frau sitzt seit ihrer Festnahme im Januar in Untersuchungshaft. Sie soll spätestens seit Oktober 2023 mit dem Agenten in Kontakt gestanden haben, so der Vorwurf. In dessen Auftrag habe sie sich um Informationen zur deutschen Verteidigungspolitik und Rüstungsindustrie besonders wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bemüht.

Deutschland wies russischen Diplomaten aus

Am Tag nach der Festnahme hatte das Auswärtige Amt im Zusammenhang mit den Spionagevorwürfen den russischen Botschafter einbestellt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es damals, man habe dem Botschafter mitgeteilt, "dass ein als Diplomat akkreditierter Mitarbeiter der Botschaft der Russischen Föderation, der in Deutschland Spionage betrieben hat, mit sofortiger Wirkung zur Persona non grata erklärt wurde". Der Kreml reagierte später mit der Ausweisung eines deutschen Diplomaten aus Russland./rab/DP/mis