ASOS Aktie
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
|
07.10.2026 06:36:00
Mutmaßlicher Cyberangriff auf Online-Händler Asos
Der britischen Online-Händler Asos ist weltweit aktiv. Am Dienstag kam es zu einem Zwischenfall – über die App wurde ein kryptischer Text angezeigt.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASOS plc
|
06.10.26
|ROUNDUP: Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Asos investigating after app notification warned customers of ‘hack’ (Financial Times)
|
24.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Asos nach Zwischenbericht sehr fest (Dow Jones)
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|28.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|5,44
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.