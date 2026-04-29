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29.04.2026 09:54:39
Mutmaßlicher Russland-Spion in Berlin festgenommen
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen mutmaßlichen Spion festnehmen lassen, der für Russland tätig gewesen sein soll. Der Mann soll "spätestens seit Mai 2025 von Deutschland aus fortlaufend in Kontakt zu einem russischen Geheimdienst" gestanden haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte./jml/DP/zb
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