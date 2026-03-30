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30.03.2026 16:03:38
Mutmaßlicher Russland-Spion in U-Haft
KARLSRUHE/HAGEN (dpa-AFX) - Ein in Hagen festgenommener mutmaßlicher Russland-Spion ist in Untersuchungshaft. Der Ukrainer soll laut Bundesanwaltschaft im Auftrag eines russischen Geheimdienstes Informationen über einen Mann aus Deutschland gesammelt haben, der sich nach Beginn des russischen Angriffskrieges für ukrainische Streitkräfte an Kampfhandlungen beteiligt hat./kre/DP/zb
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