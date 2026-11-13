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13.11.2026 15:43:38
Mutmaßlicher Russland-Spion kommt vor Gericht
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Gegen einen mutmaßlichen Spion eines russischen Geheimdienstes soll in zwei Wochen der Prozess starten. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mitgeteilt. Der zuletzt im sauerländischen Attendorn lebende Ukrainer soll einen Mann ausspioniert haben, der nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine freiwillig aufseiten der ukrainischen Streitkräfte gekämpft hatte.
Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hatte Anklage erhoben. Der 53-Jährige soll spätestens seit November 2025 für einen russischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Bis zu seiner Festnahme am 27. März 2026 soll er Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben.
Die Ausspähaktion habe vermutlich auch der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson in Deutschland gedient, hatte die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erklärt. Das Gericht hat für den Prozess acht Verhandlungstage angesetzt. Beginn ist am 26. November./fc/DP/men
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