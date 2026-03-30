Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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30.03.2026 08:53:00
Mutmaßlicher US-Angriff auf Schule in Iran: Palantir-System rückt in den Fokus
Nach dem tödlichen Luftangriff auf eine iranische Schule gerät Palantirs Maven in die Kritik. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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