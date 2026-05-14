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14.05.2026 06:31:29
Muto Seiko legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Muto Seiko gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 49,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 7,10 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 286,00 JPY gegenüber 214,05 JPY im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Muto Seiko 29,69 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 27,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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