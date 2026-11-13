Muto Seiko öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Muto Seiko äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 211,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 95,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Muto Seiko 8,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at