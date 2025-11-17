MUTOH informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MUTOH lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MUTOH 37,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at