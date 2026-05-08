MUTOH: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MUTOH hat am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2124,08 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 12,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 4,48 Milliarden JPY, gegenüber 4,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2207,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 300,27 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,63 Prozent auf 18,13 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 17,65 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at