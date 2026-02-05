MUTOH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MUTOH hat am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,67 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at