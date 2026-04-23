Muyuan Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Muyuan Foods veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,51 Prozent zurück. Hier wurden 33,73 Milliarden HKD gegenüber 38,56 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at