Muyuan Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Muyuan Foods hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,32 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at