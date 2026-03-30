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30.03.2026 06:31:29
Muyuan Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Muyuan Foods hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,49 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 44,52 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 156,32 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 149,56 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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