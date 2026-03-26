|
26.03.2026 06:31:28
MV Oil Trust Trust Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MV Oil Trust Trust Units lud am 24.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,54 Prozent zurück. Hier wurden 2,6 Millionen USD gegenüber 4,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,910 USD. Im Vorjahr waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 11,31 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 39,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MV Oil Trust Trust Units 18,58 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.