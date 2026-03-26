MV Oil Trust Trust Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MV Oil Trust Trust Units lud am 24.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,54 Prozent zurück. Hier wurden 2,6 Millionen USD gegenüber 4,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,910 USD. Im Vorjahr waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 11,31 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 39,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem MV Oil Trust Trust Units 18,58 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at