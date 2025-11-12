MV Oil Trust Trust Units hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MV Oil Trust Trust Units hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,410 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 52,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at