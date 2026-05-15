MV Oil Trust Trust Units stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MV Oil Trust Trust Units gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte MV Oil Trust Trust Units einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MV Oil Trust Trust Units in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen USD im Vergleich zu 3,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at